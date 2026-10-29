Chileno se encontró con Stephanie Vaquer en supermercado y le regaló un completo de peluche

“Un beso a todos, gracias por el apoyo siempre. Los amo”, se escucha decir a La Primera tras el pequeño encuentro que tuvo con el creador de contenido y sus amigos en EEUU.

El creador de contenido y fanático de la WWE, Diego Aranis, sorprendió en redes sociales mostrando un reciente encuentro que tuvo con Stephanie Vaquer en Estados Unidos.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales y es que el chileno logró compartir con La Primera en un supermercado durante una actividad en la semana de Money In The Bank 2026 en Nuevo Orleans.

Así fue el encuentro de los chilenos con Stephanie Vaquer

Según dio a conocer Aranis, pese a saludar a numerosas estrellas de las artes marciales mixtas en diferentes Meet & Greet parte del evento anual de lucha libre profesional, el encuentro con Vaquer fue el que más llamó la atención.





Tras casi una hora de espera, el chileno declaró que la fila más grande para conocer a un luchador fue la de Stephanie, situación que lo sorprendió.

“Un beso a todos, gracias por el apoyo siempre. Los amo“, se escucha decir a La Primera en el video que logró grabar durante su encuentro.

Asimismo, el creador de contenido aprovechó la instancia para regalarle un peluche con forma de completo y un papel de recuerdo en donde se leen las instrucciones para la actividad de fans que hicieron en su paso por el Movistar Arena.