Delcy Rodríguez confirmó elecciones en Venezuela, pero evitó fijar una fecha

En un discurso televisado, la mandataria interina señaló que el país cuenta con una “hoja de ruta” para responder “a las exigencias del contexto actual”. Sin embargo, evitó comprometer un calendario.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que el país celebrará elecciones, aunque no entregó un plazo concreto para su realización.

“ Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución , organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, declaró en un discurso televisivo.

Asimismo, afirmó que busca una “transformación política, económica, cultural, espiritual, democrática, ordenada y verificable” que conduzca a los venezolanos a un “verdadero renacer”.

Rodríguez señaló que Venezuela cuenta con una “hoja de ruta” para responder “a las exigencias del contexto actual”. Sin embargo, evitó comprometer un calendario.

“ El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar”, expresó.





Las condiciones que planteó para las elecciones

Entre esos objetivos, mencionó un marco “de verdadera convivencia democrática y paz”, una reforma jurídica ordenada y garantías de participación justa para todas las fuerzas políticas. También sostuvo que deben concretarse “unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”.

“Repito, la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”, aseveró.

En esa línea, agregó: “Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores”.

La mandataria encargada también reconoció que “un anuncio como este no vale por lo que promete, sino por lo que se cumple”.

Su discurso se produjo poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado.