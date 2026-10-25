María Corina Machado regresa a Venezuela: “Estoy aquí, con ustedes”

La líder opositora fue vista en en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara, tras su posteo en X.

Este domingo la líder opositora venezolana, María Corina Machado, anunció su regreso a su tierra natal tras diez meses en el extranjero y numerosos intentos frustrado de entrar al país.

Recordemos que la fundadora del partido Vente Venezuela salió clandestinamente en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Ahora, Machado anunció en sus redes sociales que se encontraba en suelo venezolano y rápidamente se viralizaron imágenes de ella en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara.





El regreso de María Corina Machado

“Estoy aquí. Con ustedes“, escribió la líder de oposición en su cuenta de X, tomando por sorpresa con su arribo. Tras este mensaje, el ex candidato presidencial Edmundo González también se refirió al regreso de Machado.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos”, posteó González.

Asimismo, agregó: “Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso. Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026