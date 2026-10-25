25/ 10/ 2026 14:47

“Me considero un artista latino”: Jovanotti revela su especial conexión con la cultura latinoamericana

En la primera jornada del festival Bamba, Lorenzo Jovanotti conversó con Diego Rojas de CHV Noticias sobre su regreso a Chile después de 12 años, su vínculo con la música chilena y los motivos que lo mantienen creativo a sus 60 años. El músico italiano, que sorprendió al público con una versión de “El pueblo unido jamás será vencido”, reflexionó sobre la libertad, la conexión entre las personas y el rol de la música en un mundo marcado por las guerras y la violencia. Además, adelantó que le gustaría volver a presentarse en nuestro país durante 2027.