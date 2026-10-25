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“Me considero un artista latino”: Jovanotti revela su especial conexión con la cultura latinoamericana

CHV Noticias
Por CHV Noticias

En la primera jornada del festival Bamba, Lorenzo Jovanotti conversó con Diego Rojas de CHV Noticias sobre su regreso a Chile después de 12 años, su vínculo con la música chilena y los motivos que lo mantienen creativo a sus 60 años. El músico italiano, que sorprendió al público con una versión de “El pueblo unido jamás será vencido”, reflexionó sobre la libertad, la conexión entre las personas y el rol de la música en un mundo marcado por las guerras y la violencia. Además, adelantó que le gustaría volver a presentarse en nuestro país durante 2027.

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