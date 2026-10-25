Criteria: Desaprobación del pdte. Kast alcanza el 64% y Quiroz registra la peor evaluación del gabinete

La desaprobación del mandatario aumentó cuatro puntos respecto de la medición anterior.

La desaprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 64% según la encuesta Agenda Criteria publicada este 25 de octubre, un alza de cuatro puntos respecto de la medición anterior (60%).

La cifra iguala el registro más alto del mandatario desde que asumió el cargo en marzo pasado, alcanzado anteriormente el 11 de octubre.

En tanto la aprobación del presidente Kast registró una baja a 1 punto porcentual, llegando a 27% respecto de la semana anterior.





Según la encuesta, la tendencia contrasta con el inicio de su gobierno, considerando que en la primera medición (15 de marzo) registró un 46% de aprobación y un 30% de desaprobación.

Ministro Quiroz el peor evaluado

En la evaluación de ministros y ministras con al menos 30% de conocimiento, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aparece en el último lugar, con 28% de opinión “muy positiva” o “positiva”.

El secretario de Estado cayó seis puntos respecto de la medición del 13 de septiembre (34%), la baja más pronunciada del gabinete junto a la de Martín Arrau, quien pasó de 53% a 47%.

En los últimos puestos, además de Quiroz, se ubican Tomás Rau (37%), Ximena Rincón (38%) y Ximena Lincolao (41%).

En la parte alta de la tabla se mantiene May Chomali, con 58% de evaluación positiva (60% en septiembre), seguida por Catalina Parot (54%), María Paz Arzola (52%) e Iván Poduje (52%).

Completan el grupo con al menos 50% José García y Judith Marín. Marín, junto a Jaime Campos, registra la mayor alza del período, con cuatro puntos cada uno.