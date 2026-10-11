Criteria: Aprobación del pdte. Kast cae al 27% y un 76% rechaza recortes a beneficios sociales

El respaldo al presidente cayó tres puntos en una semana. Además, la mayoría de los encuestados se opuso a reducir programas, bonos y subsidios estatales, a raíz de la propuesta de Presupuesto 2027.

La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó al 27%, según la encuesta Agenda Criteria publicada este domingo 11 de octubre.

La cifra representa una caída de tres puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

La desaprobación llegó al 64% , tras aumentar cuatro puntos en una semana. En tanto, un 9% señaló no saber cómo evaluar la conducción del mandatario.

El informe también compara las primeras cuatro semanas medidas de su gobierno con las últimas cuatro. En ese período, la aprobación promedio pasó del 44% al 29%.





Entre quienes votaron por Evelyn Matthei en primera vuelta, el respaldo a Kast disminuyó del 53% al 30%. Entre los votantes de Franco Parisi, bajó del 33% al 19%.

Consultados sobre el desempeño del Ejecutivo, un 82% señaló que el gobierno ha estado por debajo de sus expectativas , mientras que un 18% consideró que las ha superado.

Incluso entre quienes votaron por Kast en primera vuelta, un 57% manifestó que su gestión ha estado por debajo de lo esperado. El 43% restante indicó que ha superado sus expectativas.

Mayoría rechaza reducir beneficios sociales

La encuesta también abordó distintas alternativas para disminuir el gasto público, incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto 2027.

Un 66% se declaró en desacuerdo o muy en desacuerdo con reducir el presupuesto para ciertos programas sociales. Un 19% apoyó esa opción y un 15% no se mostró de acuerdo ni en desacuerdo.

El rechazo fue mayor frente a la posibilidad de disminuir los bonos y subsidios que reciben las personas o familias : un 76% se manifestó en contra, frente a un 8% que estuvo a favor. Otro 16% adoptó una posición neutral.

En cambio, un 52% respaldó reducir el número de funcionarios públicos como medida para disminuir el gasto. Un 28% rechazó esa alternativa y un 20% no se inclinó por ninguna de las dos posiciones.