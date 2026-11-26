Según detalló el Ministerio Público, en el escrito el sujeto confiesa que mató a su expareja e intentó matar a su exsuegra. Respecto al motivo, Fiscalía detalló que habría sido “por gusto”.

Esta jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización de André Basáez (24) por el crimen de su expareja, Montserrat (31), junto con la agresión y abuso sexual de su exsuegra y madre de la víctima en Villa Alemana.

Durante la audiencia se determinó la prisión preventiva del sujeto, quien fue detenido la tarde del miércoles luego de que regresara a la escena del crimen. De igual manera, el Ministerio Público reveló un antecedente clave en el caso: el hombre dejó una carta de confesión.

Según consignó Contigo en Directo, para el momento de la detención la policía encontró en el domicilio de la víctima la cédula de identidad del imputado, el teléfono de Montserrat con registros de la agresión a su madre, y una carta escrita a mano por Basáez.





La carta de confesión

Según detalló el Ministerio Público, en la carta el imputado reconoce el crimen de su expareja y la agresión a la madre, además, advertía la continuidad de este tipo de acciones.

“Ayer él dejó una carta manuscrita confesando el hecho de haber matado a Montserrat y que también quería matar a la madre . Esa carta se perició por peritos de la Lacrim y su caligrafía coincide con la caligrafía de la carta”, explicó el fiscal de Villa Alemana, Osvaldo Basso.

El escrito además detalla que el crimen estaba planificado, y Basáez no da ninguna razón puntual sobre por qué lo cometió.

“Dice que fue por gusto, pero es un tema que debe determinarse con el transcurso de la investigación. Lo cierto es que a una de las víctimas la mató bajo circunstancias bastante graves y la otra de las víctimas casi muere también”, agregó.

Cabe recordar que el sujeto, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Valparaíso, mantenía una orden de alejamiento de la víctima desde septiembre pasado.