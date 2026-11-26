Hasta 35°C: emiten ALERTA por temperaturas extremas en dos regiones del país
La alerta se debe a una dorsal en altura y, de momento, se decretó solo por este jueves.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por altas temperaturas extremas en dos regiones del país, donde los termómetros podrían alcanzar los 35 °C.
La alerta responde a la condición sinóptica de una dorsal en altura y estará vigente desde la tarde hasta la noche de esta jornada.
Las regiones afectadas son Maule y Ñuble, donde se esperan temperaturas máximas de entre 33 °C y 35 °C en sectores de la cordillera de la Costa, valle y precordillera.