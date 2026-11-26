Poco después de que el presidente José Antonio Kast y la primera dama María Pía Adriasola salieran de La Moneda para sumarse a los aplausos, Nicolás Eyzaguirre, nieto de la actriz, sacó un ramo del carruaje y lo depositó frente a la estatua del exmandatario.

El cortejo fúnebre de Delfina Guzmán tuvo este jueves un momento que llamó la atención de los asistentes en el centro de Santiago. Cuando la carroza pasó por el monumento a Salvador Allende, uno de los nietos de la actriz bajó, tomó unas flores que venían en el carruaje y las dejó a los pies de la estatua.

El gesto, que quedó registrado por las cámaras de Contigo en la Mañana, fue realizado por Nicolás Eyzaguirre Bravo, nieto de la fallecida artista e hijo del exministro del mismo nombre.

Mientras dejaba el ramo, el carruaje se detuvo y el público respondió con aplausos . Varios asistentes también alzaron sus propias flores.

El saludo del pdte. Kast a cortejo de Delfina Guzmán

Minutos antes, el presidente José Antonio Kast y la primera dama María Pía Adriasola salieron de La Moneda para sumarse a los aplausos al paso de la carroza.

Después se acercó a saludarlos Nicolás Eyzaguirre, hijo de la actriz y exministro en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que acompañó el cortejo de principio a fin.





El cortejo salió del Teatro Nacional Chileno, donde la actriz fue velada durante dos días, y avanzó por Morandé y Compañía hasta la Plaza de Armas.

La carroza iba tirada por caballos, con la Banda Conmoción al frente. Las calles estaban cortadas y el público se fue sumando a medida que avanzaba la caravana.

Junto a la familia caminaron algunos de los amigos más cercanos de la actriz, entre ellos Malucha Pinto, Amparo Noguera, Francisco Reyes y Elisa Zulueta. Según se comentó en el matinal de Chilevisión, ellos la acompañaron en sus últimos meses, cuando su salud ya estaba deteriorada.

Cabe recordar que Delfina Guzmán murió el martes pasado a los 98 años, por causas naturales, según informó su familia. El Gobierno decretó duelo oficial los días 24 y 25 de noviembre.

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