Turista estadounidense sufrió violento asalto en Valparaíso: fue arrastrada por desconocidos en un auto
Una turista estadounidense resultó con lesiones leves luego de sufrir un asalto en el Cerro Alegre de Valparaíso, donde fue abordada por un grupo de desconocidos y arrastrada por un automóvil sin patente. Tras diligencias y revisión de cámaras de seguridad, personal de Carabineros logró detener a dos sospechosos, quienes fueron detenidos. Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el aumento de la delincuencia en áreas turísticas tradicionales como Cerro Alegre y Cerro Concepción, reportando asaltos reiterados en las calles más turísticas. Aseguran que la situación ha perjudicado la actividad económica, obligando al comercio y a locales gastronómicos a modificar horarios o cerrar más temprano ante la menor afluencia de visitantes.