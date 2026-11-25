El vínculo entre ambas actrices se construyó en torno al cuidado de Tomás, hijo de Malucha con Joaquín Eyzaguirre. “Eres una constelación completa”, afirmó sobre su exsuegra.

Entre recuerdos, sus comidas favoritas y su pasión por el teatro, Malucha Pinto despidió a Delfina Guzmán, quien falleció este martes a los 98 años.

La actriz le dedicó una publicación en la que repasó escenas cotidianas que compartió con su exsuegra y abuela de su hijo Tomás.

El vínculo entre ambas también se construyó en torno al cuidado de Tomás, quien tiene parálisis cerebral. En su despedida, Pinto eligió una imagen para reunir los recuerdos que guarda de Guzmán.

“Cuando desaparece una persona, no desaparece solamente un cuerpo: desaparece una constelación completa. Y eso eres, mi Delfinita hermosa, una constelación completa”.

“Hecha de pájaros y caballos, de escenarios esperando ser intervenidos por tu genio y tu pasión, de palabras y miradas, de erizos frescos con salsa verde, tortillas de papas, completos y lindos países esquina con vista al mar”, escribió en clave poética.





El reconocimiento que Malucha Pinto echó de menos

En medio de esos recuerdos, Pinto también aludió a una distinción que, a su juicio, Guzmán merecía por su trayectoria: “Hecha de premios nacionales que no te entregaron y que debieron entregarte”.

Luego volvió a los momentos que compartieron en familia. “Hecha de aseos a fondo, de cuerpos tendidos en la arena de Tongoy, de ese sol que se cuela por todos los rincones secretos mientras comes helados y pan de huevo”.

“ Hecha de hijos, de nietas y nietos, de bisnietos y tataranietos. Hecha de obras, paisajes, libros, siestas, risas y pequeñas maldades. Te sembraré en mi memoria”, expresó.

“Crecerás porfiada entre mis piedras y mis huesos, recordándome la risa, la lengua desparpajada y afilada, recordándome que estamos hechas de polvo de estrellas y que tenemos todos los permisos para ser todo lo que somos y todo lo que soñamos”, añadió.

Pinto cerró su despedida con una profunda reflexión: “Buen viaje, amadita. Por fin encontrarás las respuestas a tantas preguntas que te hacías sobre los misterios. Te amo”.