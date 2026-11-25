El exGran Hermano había criticado el triunfo de la periodista y modelo en el concurso nacional. “Falta mucho. Hay cosas que no se pueden trabajar simplemente”, sostuvo. Además, aseguró que no alcanzaría ni el Top 30.

Jorge Aldoney sorprendió en redes sociales con un mea culpa tras la clasificación de Dominga López al Top 12 del Miss Universo 2026 este martes.

Cuando la periodista ganó el concurso nacional, el exGran Hermano expuso sus críticas respecto al triunfo y subestimó su próxima participación en la competencia internacional.

En vivo en la radio FMDOS en ese entonces, Aldoney opinó que a Dominga le “falta mucho. Si hay que ser honestos en esta cuestión. Hay cosas que no se pueden trabajar simplemente”.

“La altura, la edad, el porte, la estampa. Ella es increíble, no dejo de decir eso, pero, pucha, lamentablemente, siendo realista, no es Emilia Dides, no es Inna Moll ”, argumentó.





Asimismo, Jorge comentó que “quizá da la sorpresa y tiene un atributo que nosotros no hemos visto todavía, pero me falta un poquito harto para el Top 30”.

Si bien Aldoney consideró que Dominga López no llegaría al Top 30, la representante chilena llegó hasta el Top 12, al igual que Dides y Moll en las ediciones pasadas.

En ese contexto, el influencer y modelo compartió un video en su cuenta de Instagram, frente a la pantalla durante la transmisión del Miss Universo.

“Tocó funarse solito”, escribió Jorge en la publicación. “A veces toca asumir calladito”.