El cantante, que asumió la voz de la histórica banda de cumbia coquimbana tras la muerte de su vocalista fundador, enfrenta una investigación que incluye al exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira. La Fiscalía indaga presuntas irregularidades en contrataciones y pagos municipales.

Pedro Barraza Cuadra, vocalista de Los Viking’s 5, figura entre las 11 personas detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco del caso Pirata Gate.

El operativo, realizado la noche del martes 24 de noviembre, también incluyó al exalcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, quien dirigió el municipio entre 2016 y 2021.

Un cantante con aspiraciones políticas

Barraza asumió la voz de Los Viking’s 5 tras la muerte de Onofre “Chagua” Núñez, cantante y cofundador de la agrupación.

Desde entonces, se convirtió en el intérprete de clásicos del repertorio del grupo como De Coquimbo soy y Boquita de caramelo. La banda nació en Coquimbo en 1969 y se distinguió dentro de la cumbia chilena por el protagonismo de la guitarra, el bajo y la batería.

En 2021, el músico postuló a la Convención Constitucional por el distrito 5, que abarca la Región de Coquimbo. Se presentó como independiente en un cupo de la Democracia Cristiana.





En entrevista con CNN Chile, vinculó su candidatura con el trabajo en ollas comunes en el barrio 8 de Marzo, en la Parte Alta de Coquimbo, y con la falta de protección social para los trabajadores de la cultura.

Sin embargo, en esta misma conversación, hizo una particular “promesa” de campaña: “Una vez me preguntaron qué es lo que me gustaría que estuviera en la Constitución y les dije: ‘qué más quisiera yo escribir una nueva Constitución en base a los 10 mandamientos’“.

Pedro Barraza y su vínculo con supuesta red de corrupción

Según los antecedentes de las querellas publicados por BioBioChile, Barraza figura entre las personas contratadas a honorarios que, de acuerdo con los denunciantes, habrían recibido pagos por servicios que no prestaron.

En concreto, al cantante se le asignaron funciones de apoyo a actividades municipales en terreno, con un pago de $888 mil . En 2021, consultado por Canal 13, el músico dijo que le había pedido un favor a un amigo y que desconocía que estaba contratado.

La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía indaga eventuales delitos de fraude al fisco, asociación criminal y lavado de activos, entre otros.

Según los antecedentes policiales, las presuntas contrataciones y pagos irregulares entre 2019 y 2021 habrían causado un perjuicio fiscal de al menos $632 millones en el conjunto del caso.

El control de detención y la formalización quedaron previstos para este miércoles 25 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Coquimbo.