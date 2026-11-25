25/ 11/ 2026 07:30

Delincuentes escalaron para robar departamento en Ñuñoa: forzaron el portón y rompieron la malla de seguridad

Durante la noche de este lunes, tres delincuentes forzaron el portón de un condominio en la comuna de Ñuñoa y escalaron hasta el segundo piso, rompiendo la malla de seguridad para ingresar y sustraer diversas especies, entre ellas aparatos electrónicos, dinero en efectivo y joyas. En su interior solo estaban sus mascotas y la ventana estaba abierta. Los vecinos se percataron, pero los delincuentes alcanzaron a huir.