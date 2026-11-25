En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya le confesará a Aras que está teniendo dificultades para que su hijo acepte su nueva relación, y que no sabe cómo acostumbrarlo a verlos juntos.

Esta declaración, sin embargo, no impedirá que Aras dará un importante paso en su relación con Asya, protagonizando una romántica propuesta que tendrá una inesperada interrupción cuando Ali y Volkan aparezcan en escena.

En paralelo, Derin intentará aferrarse a Volkan y le recordará que es la única persona que sigue a su lado. También buscará consuelo en Gönül tras sentirse humillada por una situación que, según ella, fue una trampa para perjudicarla.