Con 113 votos a favor, la Cámara Baja despachó esta tarde al Senado el informe de la comisión mixta que, entre otras cosas, repone recursos en partidas clave como Educación, Salud y Agricultura.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta del Presupuesto 2027 por 113 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones, quedando listo para ir al Senado.

El documento consolidado alcanza los $105,8 billones en moneda local y US$6.297 millones en moneda extranjera, luego que fueran restituidos los fondos en las partidas donde existieron discrepancias.

Por ejemplo, en materia de Educación se reintegraron recursos y se acordó aumentar hasta en 40 mil las horas docentes para los SLEP, garantizando además fondos para la bonificación por retiro voluntario.

En cuanto a Agricultura, los parlamentarios aprobaron dineros más un suplemento de $10 mil millones para Indap, mientras que en Salud se sumaron recursos para financiar el programa Hospital Digital.





También se repusieron montos para Interior, Sence, Cultura, Seguridad Pública y Deportes, además de enmiendas en Minería, Vivienda, Segpres, Medio Ambiente, Mujer y Ciencia.

Durante el trámite general, además, los legisladores valoraron las mejoras obtenidas durante el tramite general para los recursos destinados a la educación superior, el programa Yo elijo mi PC y el protocolo de acuerdo con 36 compromisos del Ejecutivo.

Polémicas y proyectos que marcaron la discusión

La reposición de fondos para sitios de memoria en Justicia dividió a la Sala: el Frente Amplio y el PC celebraron la medida, mientras Republicanos y Nacional Libertarios la criticaron.

El partido Nacional Libertario también refutó las asignaciones para expresidentes, aunque UDI y RN valoraron su traspaso a la Segpres para que sean fiscalizadas por Contraloría.

Desde la oposición se mantuvieron las quejas por el desmantelamiento de Prodemu, el bajo apoyo al empleo y la capacitación, y la rebaja de recursos para la “Ley Cholito”.