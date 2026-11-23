23/ 11/ 2026 21:44

Acusación contra ministro Rabat entra en semana clave: Justicia entregó los más de 1.800 decretos que firmó

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sesionó en el Congreso sin la presencia del secretario de Estado, quien fue representado por su abogado defensor. Durante la jornada, se dio a conocer la entrega de 1.886 decretos de rebaja de condenas firmados por la cartera entre el 11 de marzo y el 19 de noviembre. Ante la llegada de la totalidad de los documentos, la comisión convocó a una sesión extraordinaria para analizarlos, mientras que el abogado defensor sostuvo que se respondieron todas las preguntas requeridas y que la entrega de descargos por escrito es la práctica habitual en estos procesos.