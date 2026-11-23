23/ 11/ 2026 21:11

Promete un “cambio radical”: presidente Kast fijó 100 días para apuntalar desempleo antes de marzo

El presidente José Antonio Kast fijó hoy un plazo de 100 días para demostrar, según dijo, un cambio radical y enfrentar la emergencia del desempleo. Luego de liderar un nuevo consejo de gabinete en La Moneda, el mandatario abordó también la baja en sus niveles de aprobación según las últimas encuestas. En su intervención, la autoridad descartó desenfocarse por los ruidos políticos o guiarse exclusivamente por las encuestas, comprometiéndose a rendir cuentas el 11 de marzo, al cumplir un año de mandato.