23/ 11/ 2026 21:24

La historia de la familia que enluta a Chiloé: campeona de cueca viajaba para competir en Puerto Varas

La comunidad de Quellón y la isla de Chiloé lamentan el trágico fallecimiento de seis miembros de una familia tras un accidente automovilístico en la Ruta 5 Sur, en el tramo entre Dalcahue y Ancud, región de Los Lagos. Las víctimas fatales corresponden a los padres, Bexy Núñez y Francisco González, junto a sus hijos Ámbar Aguilar (15), Ashley Núñez (12), Eric González (5) y Amanda González (3), sobreviviendo la hija mayor, Araceli, quien no viajaba con ellos. Cercanos y representantes de establecimientos educacionales recordaron la unión familiar y brindaron su apoyo ante las investigaciones en curso para esclarecer las causas del suceso.