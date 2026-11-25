Equipos de la PDI realizan el trabajo científico y técnico pertinente para determinar la identidad de la persona encontrada fallecida.

La Policía de Investigaciones (PDI) de la región del Maule informó el hallazgo de un cuerpo en el sector Linares de Perales este miércoles.

Según comunicó la institución, la Brigada de Homicidios de Talca junto a personal del Laboratorio de Criminalística Regional se trasladaron hasta el lugar.

De acuerdo con el Diario El Centro, el cadáver fue encontrado en el río Maule por personal especializado del GOPE de Carabineros y correspondería a una persona de sexo masculino.





En el lugar, los equipos de la PDI realizan las diligencias científicas y técnicas pertinentes para determinar la identidad de la persona fallecida.

El hallazgo ocurrió en medio de un operativo de búsqueda en la zona, de Ivis Bustamante, un joven de 21 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de noviembre.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado si el cuerpo le corresponde. Mientras, se realizan los peritajes.