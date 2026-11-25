El show será parte de la próxima etapa de su Femme Fatale Tour, la gira con que la artista chilena ha recorrido el mundo en el último año.

Mon Laferte anunció este miércoles que dará su primer concierto en solitario en el Estadio Nacional.

La cita está agendada para el 1 de mayo de 2027 y forma parte de la nueva etapa del Femme Fatale Tour, que también sumó fechas en Ciudad de México y Guadalajara.

Con este concierto, Laferte se convertirá en la segunda mujer chilena en realizar un show solista en el recinto de Ñuñoa, después de Myriam Hernández.

Su exitosa gira mundial

La nueva etapa de la gira acompaña el lanzamiento de Femme Fatale Vol. 2, un álbum de 20 canciones que amplía el universo del disco anterior.

El trabajo recorre el folk, el blues, el rock alternativo y el soul, e incluye colaboraciones con St. Vincent, Javiera Electra y GRTSCH.

Según el anuncio, el concierto tendrá una puesta en escena teatral, organizada por actos y pensada para estadios.

El repertorio combinará canciones de su nuevo disco con clásicos como Tu falta de querer, Mi buen amor, Si tú me quisieras y Amor completo, entre otros.

¿Cuándo se venden las entradas para Mon Laferte en el Estadio Nacional?

La venta de entradas comenzará el lunes 30 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas a través de Ticketmaster Chile.