El atacante está identificado por parte de las policías, pero se mantiene prófugo tras arrancar del lugar.

Conmoción existe en Villa Alemana, región de Valparaíso, por un femicidio íntimo ocurrido en un departamento ubicado en calle Rafael Fabres.

Hasta ahí llegó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, donde los detectives encontraron en una de las habitaciones el cuerpo de la víctima.

“Se logró establecer que la víctima del femicidio corresponde a una mujer chilena de 31 años de edad, sin antecedentes policiales, la cual, al examen del médico criminalista, presentaba diversas lesiones, y su causa de muerte estaría en correspondencia con una asfixia por sofocación“, afirmó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso.





Madre de la víctima también fue atacada por el sujeto

Este hecho quedó al descubierto cuando la madre de la víctima llegó hasta el departamento y fue atacada por el hombre de 24 años de edad, quien mantiene diversos antecedentes policiales.

“El imputado agrede a la madre de la víctima con un elemento cortante y posteriormente huye del lugar”, afirmó el subprefecto.

La madre de la mujer asesinada fue atendida y se encuentra en un recinto asistencial, mientras los equipos especializados se encuentran trabajando en el sitio del suceso, levantando diversa evidencia como el relato de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad.