La medida fue establecida por el tribunal a inicios de noviembre, cuando el cantante fue declarado culpable de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

En horas de la mañana de este miércoles, el cantante Américo llegó junto a su abogada a un recinto de Gendarmería en la comuna de Ñuñoa para ponerse la tobillera electrónica.

El artista arribó al sector de José Domingo Cañas para cumplir con las medidas dictadas por el tribunal, quien a principios de noviembre lo declaró culpable de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).





Los detalles de la llegada de Américo

Esto, tras la denuncia de Yamila Reyna por los hechos ocurridos una vez finalizado el Festival de Empedrado en Talca en febrero de este año.

Recordemos que Américo obtuvo 100 días de presidio que fueron sustituídos por reclusión parcial domiciliaria diurna, lo que será monitoreado con una tobillera electrónica.

En ese contexto, un detalle llamó la atención al equipo de Contigo en la Mañana, quienes se percataron de que el vehículo del cantante fue el único que entró al recinto y además había tres patrullas de seguridad municipal.

El artista llegó en compañía de su abogada en un trámite que suele durar de 30 minutos a una hora, puesto que se explica cómo funciona la tobillera, su autonomía y cómo debe cuidarse.

Según detalló Roberto Cox, el dispositivo permite un monitoreo 24/7 en tiempo real, pudiendo conocer horarios y rutas de desplazamiento de la persona sujeta a control.

Además, permite fijar zonas exclusivas enviando una alerta cuando se sale de dicha área y existen casos en que las víctimas de VIF pueden obtener un botón de pánico, además de otras funciones.

Con esta pena sustitutiva, Américo podría asistir a sus compromisos laborales y tendrá que pagar una multa de 11 UTM por daños, equivalente a $796.840 al mes de noviembre.

Finalmente, el cantante tiene prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante seis meses y también tendrá que someterse a un tratamiento de control de impulsos por dos años.

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