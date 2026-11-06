Américo tomó la palabra y se dirigió a Yamila Reyna en audiencia: Reconoció la agresión y le pidió disculpas

En el inicio del juicio, el cantante le ofreció disculpas a la actriz cara a cara, al leer una declaración que tenía previamente escrita.

Américo y Yamila Reyna se vieron las caras este viernes en la postergada audiencia por el juicio ante las denuncias de violencia intrafamiliar que habrían ocurrido en febrero de 2026.

En la instancia, el cantante ofreció disculpas a la actriz y reconoció los golpes a leer una carta previamente escrita.

“ Pido disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero de 2026 . Sobre esos hechos asumo íntegramente mi responsabilidad”, declaró mirando a su expareja.





En la misma línea, sostuvo que “quiero expresar además que fueron en un momento de ofuscación sin motivo o causa imputable a Yamila”.

“No hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera, tales como infidelidad o maltrato de su parte”, agregó.

Al final su intervención, el músico apuntó que “reitero públicamente mis disculpas”.

En tanto que también se le consultó a Reyna si está conforme con las disculpas y ella respondió que sí.

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