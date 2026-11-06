Teletón 2026: revisa los artistas y espectáculos que se presentarán este viernes y sábado

Tito El Bambino, Luciano Pereyra, Pandora, Santaferia y SINAKA son algunos de los artistas que participarán en la cruzada solidaria, que contará con cinco bloques televisivos y un gran cierre en el Estadio Nacional

Este viernes 6 de noviembre, a las 22:00 horas, comenzará la Teletón 2026, que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en una transmisión de los canales asociados a Anatel, que se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre.

La programación contempla cinco bloques temáticos , espectáculos musicales, humor, competencias y actividades familiares, además de la Digitón y el Pulso Regional.

¿Qué artistas se presentarán en la Teletón 2026?

La jornada inaugural comenzará con una obertura inspirada en el Chile del futuro, seguida del tradicional mensaje de Don Francisco y la presentación del niño embajador de este año, Iaán Calderón.

Durante la noche del viernes subirán al escenario Pandora, Luz Casal y SINAKA, mientras que la madrugada estará marcada por el humor de Los Atletas de la Risa, Melón y Melame, Claudio Moreno y Rodrigo Villegas.

También habrá competencias entre famosos, presentaciones de música ranchera y cumbia, además de un desfile de pijamas protagonizado por distintas figuras del espectáculo.





La mañana del sábado estará dedicada al público familiar, con El Perro Chocolo, Los Picus y el youtuber Alejo Igoa, además del tradicional desayuno de Don Francisco.

Por la tarde será el turno de Luciano Pereyra, Amigo de Artistas y La Combo Tortuga. También se realizarán competencias deportivas, entre ellas un cuadrangular de fútbol con figuras como Iván Zamorano y Claudio Bravo.

Cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional

La última jornada tendrá como escenario el Estadio Nacional, donde se presentarán artistas internacionales como Tito El Bambino y Bacilos, junto a los nacionales Santaferia, Leo Rey, Alanys Lagos, Princesa Alba y SINAKA.

La música urbana también será protagonista con Pablito Pesadilla, Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Marcianeke.

El espectáculo contará, además, con la participación del humorista Stefan Kramer, el ilusionista Jean Paul Olhaberry y el grupo infantil Los Picus, entre otros invitados.

La apertura del cierre estará a cargo de Isidora Uribe, exembajadora de la Teletón, mientras que Princesa Alba y SINAKA interpretarán el himno oficial de la campaña junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.