Conmoción en Frutillar por accidente de minibus municipal: Trasladaba a niños escolares y chocó con camión

Según indicó la municipalidad, el flujo vehicular en entre Frutillar y puerto Octay se encuentra suspendido, y en el lugar trabajan unidades de Emergencia.

Un minibús municipal que trasladaba a estudiantes de enseñanza media terminó con su parte frontal destruida, tras chocar con un camión a la salida de Frutillar, en la región de Los Lagos.

De acuerdo a información preliminar, el accidente dejó lesionados, pero no víctimas fatales.

El vehículo se dirigía desde esa comuna hasta Puerto Octay, donde está el Liceo Benjamín Muñoz Gamero, establecimiento al que pertenecen los alumnos.

Según los primeros antecedentes, la mayoría de los lesionados serían estudiantes, quienes fueron evaluados y atendidos por personal del SAMU.

Además, la municipalidad indicó que el flujo vehicular en entre Frutillar y puerto Octay se encuentra suspendido y en el lugar trabajan unidades de Emergencia.





Alcalde descartó fallecidos

El alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, confirmó que no hubo víctimas fatales y entregó un balance preliminar de la situación.

“ No hay fallecidos. Están todos los pacientes ya prácticamente en un 90-95% trasladados al Hospital de Frutillar . El conductor también está siendo atendido y entendemos, según lo que nos indica acá personal de salud, que no habría ninguno en estado grave o crítico por ahora”, explicó.

La autoridad agregó que “en su mayoría tienen lesiones leves, algunos sin lesiones, y entendemos que son tres o cuatro personas que están con lesiones de carácter un poquito más complejas”.

Junto a lo anterior, precisó que aún esperan el informe médico oficial.

De acuerdo con las imágenes del lugar, el minibús, que transportaba cerca de 27 pasajeros, sufrió graves daños en su parte frontal. El camión, en cambio, presentó afectaciones menores, principalmente en su parte trasera.