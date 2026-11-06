Gremios de Transportes y movimiento No+Tag anuncian paro nacional para este martes 10 de noviembre

A través de un comunicado, los gremios convocantes detallaron las exigencias al Gobierno y llamaron a otros gremios a sumarse.

Diversos gremios de transportistas anunciaron este viernes un paro nacional para el próximo martes 10 de noviembre, con el objetivo de exigir medidas al Gobierno frente al aumento de los costos operacionales del sector.

A través de un video conjunto, dirigentes de distintas organizaciones señalaron que la movilización busca “exigir la restitución del Mepco, la eliminación del impuesto específico y la modificación de contratos de TAG y peajes ante la insostenible crisis económica del sector”.

Los organizadores aseguraron que la convocatoria reunirá a transportistas de distintos rubros, “desde motocicletas hasta camiones de cama baja”.

Respecto de los motivos, explicaron que “la protesta surge como respuesta directa al incremento desmedido de los insumos operacionales básicos”, y que contempla cortes estratégicos simultáneos en Santiago y distintas regiones del país para presionar al Ejecutivo.

Durante la convocatoria, los organizadores también cuestionaron la representatividad de los principales dirigentes del transporte de carga, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), y Juan Araya, líder de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).

“Acá ni Pérez ni Araya representan al gremio camionero, ni tampoco a todos los transportistas“, sostuvo Andrés Alarcón, vocero del movimiento No+TAG.

Finalmente, los dirigentes recalcaron que esperan “respuestas concretas del Gobierno” antes del inicio de las movilizaciones, programadas para las 7:00 horas del martes 10 de noviembre.