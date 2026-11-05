Corte de luz viernes 6 de noviembre: Enel anuncia suspensión del servicio para 8 comunas de Santiago

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Enel informó que ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este viernes 6 de noviembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Estación Central, Lo Espejo, La Cisterna, La Granja, La Florida, Ñuñoa, Providencia y Vitacura con horarios que podrían extenderse por hasta seis horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.