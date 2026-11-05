“Esperando a que no se propague a ningún otro órgano”: Diego Pánico actualiza su estado de salud desde la UTI

El influencer fue internado la noche de este miércoles por un tromboembolismo pulmonar.

El reconocido influencer Diego Pánico, cuyo nombre real es Diego Espinoza, actualizó su estado de salud luego de haber sido internado la noche del miércoles producto de un tromboembolismo pulmonar.

A través de su cuenta de Instagram, y desde la UTI de la Clínica Las Condes, el generador de contenido señaló que “aparte de tener un tromboembolismo pulmonar, estoy con un virus, por lo que estoy con aislamiento y no puedo recibir visitas“.





“Me vino otro coágulo y estamos en evaluación, esperando a que no se propague a ningún otro órgano“, añadió Diego Pánico.

El influencer también respondió a algunos rumores que señalan que toda esta situación sería un show y dijo que “para las personas malintencionadas que están diciendo que esto es un show barato para pagar mi auto: no señores, yo no me prestaría para esto“.

“Me estaba tomando mi anticoagulante al pie de la letra, estaba todo bien. Los que me quieran mandar fuerza, que quieran orar por mí, se lo agradezco. Los que no me crean, pasen con su mala onda, porque en verdad los voy a bloquear”, cerró.