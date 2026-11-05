Qué es y cómo acceder al beneficio económico del Bono por Deber Asistencia Escolar
Este aporte económico está dirigido a familias que participan en el Subsistema Seguridades y Oportunidades.
El Bono por Deber Asistencia Escolar es un beneficio que entrega $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla con una asistencia escolar igual o superior al 85%.
Está dirigido a familias que participan en el Subsistema Seguridades y Oportunidades y que tengan estudiantes de entre 6 y 18 años matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado.
El bono no requiere postulación y se paga automáticamente mediante depósito bancario o para retiro en BancoEstado o Caja Los Héroes.
Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio
Tu familia debe:
- Ser usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
- Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).
- Contar con integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.
- Los niños o niñas deben estar cursando estudios en una institución educacional reconocida por el Estado, en los niveles educacionales básica o media, y deben cumplir con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para cumplir con esta condicionante durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia promedio del período julio-diciembre del año anterior.
Pago del bono
El pago se realiza en conjunto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, a través del banco.
Las transferencias monetarias se pagan mediante depósito bancario y con esta forma de pago los beneficios no caducan. Si quieres optar al pago presencial, debes acudir a tu municipio o a ChileAtiende, y solicitar la modificación de la forma de pago.
Importante:
- Los pagos presenciales caducan a los 6 meses de no cobro.
- Este beneficio se mantiene mientras las familias estén participando en alguno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades.