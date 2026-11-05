05/ 11/ 2026 16:22

VIDEO | Cámaras de seguridad captaron momento exacto en que baleados ingresaron a Cesfam de Bajos de Mena

La noche de este miércoles se registró una violenta riña entre bandas rivales en el sector de Bajos de Mena, Puente Alto, la cual terminó con cinco heridos de bala, quienes fueron trasladados hasta el Cesfam Cardenal Silva Henríquez. Las cámaras de seguridad de recinto captaron el momento exacto en que los baleados ingresaron a servicio asistencial generando pánico en los funcionarios del Cesfam quienes temían por su seguridad ya que en ese momento no habían carabineros y la balacera fue a pocos metros del lugar. Tras este episodio, los trabajadores decidieron ir a paro.