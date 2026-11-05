“Lo orgullosos que nos sentimos”: Cristián Sánchez comparte importante logro de hijo de Diana Bolocco
“Qué lindas y sabias palabras”, le comentó el mismo Piru al comunicador tras ver el emotivo mensaje y fotografías que compartió.
Cristián Sánchez emocionó a sus seguidores de Instagram al compartir un mensaje de felicitaciones hacia Pedro Cisternas, el hijo mayor de Diana Bolocco.
Según informó el comunicador, el joven terminó su carrera universitaria, por lo que aprovechó de recordar todo el esfuerzo que puso “Piru” a lo largo de los últimos años.
Qué dijo Cristián Sánchez sobre hijo de Diana Bolocco
Junto a una foto de Diana y Pedro, que aparece sosteniendo su diploma, Cristián escribió: “Piru, terminaste tu carrera. Esa carrera que quisiste abandonar desde el día uno. Nos decías ‘la U me está frenando, estoy seguro que podría hacer muchas más cosas estando fuera…'”.
Recordando que ellos como padres lo instaron a terminar sus estudios, agregó: “A pesar que estábamos seguros de que así era, te repetimos (…) ‘por último termina la carrera porque siempre es importante tener un cartón (título) en la mano‘ o incluso nos fuimos en la onda valórica: lo que uno empieza lo tiene que terminar”.
“Teníamos claro que un título no te define… que desde el día uno te querías ‘comer el mundo’ y así ha sido. Creativo, trabajador incansable, formador de equipos, comenzaste a trabajar desde muy joven. A puro coraje y talento creaste dos Startups que te están dando muchas satisfacciones (Nutria y HeyMark) y no sabes lo orgullosos que nos sentimos junto a tu mamá y tu papá”, dijo Sánchez con emoción.
A modo de cierre, el comunicador indicó con emoción: “Con los tiempos que corren, seguramente la universidad no es el mejor (o el único) lugar para adquirir conocimientos, pero estoy seguro que te entregó un grupo de amigos espectacular y algunos intangibles que te ayudaron a formarte y a ser lo que eres hoy: el Ingeniero Cisternas”.
Tras este mensaje cientos de personas le enviaron felicitaciones a Pedro e incluso él mismo le respondió a Cristián: “Qué lindas y sabias palabras, Cris. Te quiero mucho“.