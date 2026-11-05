05/ 11/ 2026 13:43

“¡Señor, no lo haga!”: médico atropelló a inspector municipal en Las Condes para escapar de fiscalización

Un inspector municipal de Las Condes fue atropellado en avenida Cristóbal Colón tras fiscalizar a un conductor que transitaba con el permiso de circulación, la revisión técnica y el SOAP vencidos. El automovilista tampoco portaba su licencia de conducir y solo mostró una foto de su carnet de identidad. Pese a que el fiscalizador se ubicó frente al auto y le advirtió que estaba registrando todo con una cámara corporal, el conductor avanzó, lo arrolló y huyó del lugar