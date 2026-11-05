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“¡Señor, no lo haga!”: médico atropelló a inspector municipal en Las Condes para escapar de fiscalización

Max Frick
Por Max Frick

Periodista de CHV Noticias

Un inspector municipal de Las Condes fue atropellado en avenida Cristóbal Colón tras fiscalizar a un conductor que transitaba con el permiso de circulación, la revisión técnica y el SOAP vencidos. El automovilista tampoco portaba su licencia de conducir y solo mostró una foto de su carnet de identidad. Pese a que el fiscalizador se ubicó frente al auto y le advirtió que estaba registrando todo con una cámara corporal, el conductor avanzó, lo arrolló y huyó del lugar

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