Se trata de las declaraciones realizadas por Alanys Belén, exnuera de Francisco Huaiquipán, quien a fines de 2025 utilizó sus redes sociales para lanzar acusaciones de delitos sexuales en contra de él tras su ingreso a un reality digital.

Una acusación pública se convirtió en un antecedente clave para la investigación que derivó en la detención del exfutbolista Francisco Huaiquipán en Los Vilos, en la región de Coquimbo.

Se trata de las declaraciones realizadas por Alanys Belén, exnuera de Huaquipán, quien a fines de 2025 utilizó sus redes sociales para lanzar acusaciones de delitos sexuales en contra de él tras su ingreso a un reality de Diego González.

“No dejen que sus hijos estén cerca” y “la vida se encargará de que pagues todo lo que hiciste”, fueron parte de las advertencias que compartió la mujer en aquella oportunidad. Incluso, lo tildó de “violador” y “pedófilo”.





Un antecedente clave para la investigación

En el matinal de Chilevisión, la periodista Paulina Padilla explicó que consultaron a la fiscal a cargo de la causa, Yazmín Salech, sobre la relevancia de esa publicación.

Según relató, la persecutora confirmó que permitió tomar mayor conocimiento de los antecedentes. “ Posterior a esta acusación pública que hizo esta nuera, se empezó a realizar la investigación (…) apareció la primera denunciante y posteriormente las otras dos”, indicó Padilla.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, las indagatorias comenzaron aproximadamente en diciembre del año pasado. Sin embargo, no estaba confirmado si la acusación de la exnuera en redes sociales también fue presentada mediante una denuncia formal ante las autoridades.

Respecto de la captura, un subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la BRISEXME de la PDI, explicó que la orden de detención se gestionó “hace aproximadamente tres semanas” y que, desde entonces, se realizaron diligencias para ubicar al imputado.

Finalmente, los detectives lo localizaron en un centro deportivo de Los Vilos, donde iba a participar en un encuentro “como un jugador más”, y planificaron detenerlo antes de que ingresara a la actividad.

El procedimiento se concretó durante la tarde-noche del miércoles y Huaiquipán fue trasladado inmediatamente a Santiago, a la espera de su control de detención y formalización.