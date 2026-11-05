05/ 11/ 2026 10:50

VIDEO | Así fue la llegada de Huaiquipán a Santiago tras captura: Será formalizado este jueves

El exfutbolista Francisco Huaiquipán fue detenido durante la tarde de este miércoles en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo, por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, en cumplimiento de una orden del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de una investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur por una denuncia de presunta violación a tres menores de edad. Según los antecedentes entregados, el exjugador se mantenía prófugo y fue ubicado por equipos especializados de la policía civil, que concretaron su captura y posterior traslado a Santiago. Allí ingresó al edificio corporativo de la PDI, ubicado en calle Agustinas, para las primeras diligencias, antes de ser llevado a otro cuartel a la espera de su control de detención y eventual formalización durante la mañana de este jueves.