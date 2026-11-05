Serían del círculo familiar: Francisco Huaiquipán es investigado por presunta violación de tres menores

Según información que reveló Fiscalía, el exfutbolista tiene denuncias en su contra de personas por delitos que habrían ocurrido en un contexto familiar.

La Fiscalía Sur informó este jueves que Francisco Huaiquipán será formalizado por los delitos de abuso sexual y violación reiterada contra tres víctimas, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los delitos habrían ocurrido en un contexto familiar, aunque no se reveló el nexo.

Según detalló la fiscal jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Sur, Yazmín Salech, son tres las víctimas que entregaron sus testimonios.





Esta denunciaron haber sido víctimas de violación y abuso sexual por parte del exfutbolista de 47 años cuando aún eran menores de edad. Uno de los episodios habría ocurrido en 2009.

Francisco Huaquipán fue detenido en la jornada del miércoles en Los Vilos, región de Coquimbo, hasta donde llegaron detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

Investigación inició hace casi un año

De acuerdo a lo que detalló el subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme), a Contigo en la Mañana, la investigación contra Francisco Huaiquipán inició hace casi un año, luego de que una de las víctimas presentara una denuncia por hechos ocurridos cuando aún era menor de edad.

“La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana aproximadamente hace un año atrás recibe una orden de investigar por parte del Ministerio Público en virtud de una denuncia presentada por un hecho de hace varios años atrás. La víctima, ahora adulta, en ese tiempo adolescente, habría sido víctima de delitos de connotación sexual”, sostuvo.

A partir de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía, se logró establecer la presunta participación del imputado y detectar a otras dos víctimas , elevando a tres el número de afectadas.

Todas pertenecían a su entorno familiar y habrían sufrido los abusos antes de cumplir 18 años. Una de ellas, además, continúa siendo menor de edad.