Por presunto abuso sexual: qué se sabe de la detención de Francisco Huaiquipán en Los Vilos

El sujeto de 47 años se encontraba prófugo y había permanecido algunos días escondido en la región de Coquimbo, hasta donde llegaron detectives Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana para dar con su detención.

El exfutbolista Francisco Huaiquipán fue detenido durante la tarde de este miércoles en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo, luego de permanecer prófugo de la justicia por una investigación vinculada a una denuncia por el presunto delito de violación contra una persona mayor de 14 años.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se trasladaron hasta dicha comuna para concretar la orden de detención que pesaba en su contra.

Según los antecedentes entregados por la institución policial, la detención se materializó en virtud de una orden emanada del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.





Los que sabe de la detención de Francisco Huaiquipán

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la orden judicial había sido emitida hace algunos días, por lo que se estaban desarrollando diligencias para dar con el paradero del exjugador de Colo Colo.

Tras permanecer prófugo, los detectives de la PDI lograron ubicarlo en la región de Coquimbo, específicamente en la comuna de Los Vilos, lugar donde habría permanecido escondido durante algunos días.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Metropolitana Sur junto con detectives de la unidad especializada de la PDI.

Hasta ahora, los antecedentes específicos de la denuncia se mantienen bajo reserva . No se ha informado cuándo ni dónde habrían ocurrido los hechos que se investigan, ni las circunstancias en que se habría cometido el presunto delito.

Durante la mañana de este jueves, Francisco Huaiquipán deberá enfrentar su control de detención y posterior formalización, instancia en la que se espera que se entreguen nuevos antecedentes sobre la investigación.

Esta no es la primera vez que el sujeto de 47 años tiene que enfrentar a la justicia. En septiembre de 2021 fue detenido luego de intentar ingresar teléfonos celulares y sustancias ilícitas al centro penitenciario Colina

Fue condenado tras un procedimiento abreviado y se ordenó que cumpliera una pena de tres años de libertad vigilada.