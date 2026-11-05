Ale Valle recibió fuerte amenaza de muerte en vivo: alcalde Sichel condenó “acción tan cobarde”

Durante una transmisión, la periodista y concejala de Ñuñoa fue amenazada por un sujeto que ya estaría identificado. “Vamos a ir a Fiscalía y la Ale se va a defender”, afirmó Rodrigo Herrera, compañero de la comunicadora.

Alejandra Valle, periodista y concejala de Ñuñoa, recibió una amenaza de muerte durante una transmisión en vivo de su programa La Voz de los que Sobran.

El equipo del programa anunció que recurrirá a la Fiscalía, mientras el alcalde Sebastián Sichel manifestó su respaldo a la comunicadora.

La fuerte amenaza en vivo contra Ale Valle

La situación fue expuesta durante la emisión del martes por Rodrigo Herrera, quien dio cuenta de un comentario publicado por una cuenta identificada como “Thel Chilote Pérez”: “Esta pe… sinvergüenza, asquerosa, hay que matarla” .

“Esto es de la máxima gravedad y lo vamos a tomar como tal”, afirmó Herrera. Según aseguró, el equipo ya habría identificado a la persona detrás del mensaje.

“Esta amenaza de muerte la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Vamos a ir a Fiscalía y la Ale se va a defender”, añadió.

🔴Ale Valle tras amenaza de muerte: “Iré a la Fiscalía y no aceptaré estas intimidaciones. Soy periodista y tengo derecho a ejercer mi rol. ¿Por pensar diferente tengo que recibir estas amenazas? No me van a silenciar” 📡📺En vivo:https://t.co/9JlkZ9fDSO #LaVozDeLosQueSobran #Chile — La Voz De Los Que Sobran (@losquesobrancl) November 3, 2026

Por su parte, Valle expresó: “Yo creo que ya basta de esto, basta de este amedrentamiento. Yo no me voy a callar. No me van a silenciar, no nos van a silenciar, porque mi voz también es la de ustedes. Y no lo van a lograr”.

La periodista también reconoció el impacto de estas intimidaciones en su vida cotidiana. “Confieso que me da más miedo caminar en la calle”, señaló, aunque destacó el apoyo que recibe. “No es la primera amenaza que recibo, quizás sí una tan directa de muerte, lo debo decir”, agregó.





Alcalde Sichel respaldó a Alejandra Valle

Tras conocerse la situación, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, expresó su solidaridad con la concejala.

“Mi respaldo y cariño a Alejandra Valle. Ninguna diferencia puede transformarse en ofensas o amenazas”, manifestó a través de X.

“Todo mi repudio a quien realizó esta acción tan cobarde y mi apoyo a cualquier denuncia en su contra. Ojalá sea condenado por estos hechos”, agregó el jefe comunal, quien cerró con un llamado: “En política, la violencia nunca es aceptable, contra nadie”.