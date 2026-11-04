Piden 35 años de cárcel para mexicanos que operaban laboratorio de cristales de metanfetamina a lo Breaking Bad en Lolol

Los imputados fueron detenidos en el lugar en enero de 2025, donde se encontraron 844 kilos de metanfetamina, la mayor cantidad registrada en Chile.

El Ministerio Público pidió 35 años de cárcel para dos ciudadanos mexicanos que mantenían un laboratorio de síntesis de cristales de metanfetamina en Lolol, región de O’Higgins.

En el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, esta semana comenzó el juicio contra estos presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación que producían droga como en la serie Breaking Bad.

Para esta instancia, se establecieron medidas de seguridad especiales.

Juicio oral contra mexicanos presuntamente vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación

Los mexicanos fueron detenidos en enero de 2025 en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y la Fiscalía.

En el procedimiento, se decomisaron 844 kilogramos de la droga mencionada anteriormente, el decomiso más grande registrado en Chile.

Según el Ministerio Público, los imputados elaboraban la sustancia con productos químicos que llegaban por vía marítima desde el puerto de Manzanillo, en México.

De este modo, buscaban asentar sus operaciones en Chile para después abrirse a mercados internacionales, en países de Asia y Oceanía.

Ahora, la Fiscalía les imputa los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas y tenencia de precursores químicos.

Se espera que el veredicto del juicio se obtenga este viernes 6 de noviembre.