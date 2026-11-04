“Falso”: Daniela Aránguiz desmintió haber cancelado su participación en Teletón 2026 por presunto quiebre con Cuco Cerda

Todo comenzó por rumores que aseguran que Cata Vallejos le habría coqueteado a Cuco Cerda en una fiesta.

Este miércoles, Daniela Aránguiz desmintió al periodista Pablo Candia, quien había asegurado que la panelista canceló su participación en Teletón 2026.

Según explicó el periodista, Daniela iba a bailar con Cuco Cerda, pero habrían terminado su relación tras unos rumores que aseguraban que Cata Vallejos le habría coqueteado a él en una fiesta.





Daniela Aránguiz desmiente el rumor

“Esto es producto del término con Cuco. Lo peor de todo es que la mujer está furia con Cuco”, aseguró Candia en su cuenta de Instagram.

El rumor del coqueteo fue desmentido tanto por Vallejos como por Cerda: “Cuco dijo ayer en Con Lentes Como Los Famosos que no conocía a la Cata Vallejos, que la ha visto un par de veces, pero que no tiene mayor relación con ella”, dijo Candia.

Sin embargo, Cuco forma parte del mismo cuerpo de baile de influencers y creadores de contenido en Teletón con Catalina.

Finalmente, Daniela usó las historias de su cuenta de Instagram para compartir dicho video del periodista y escribió: “Falso”, negando los rumores.

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