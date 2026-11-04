“¿Realmente eres así de indolente?”: Trini Cerda arremete contra Joche Bibbó tras comentario sobre ataque a mujeres trans

Cerca de 60 hombres que lanzaron palos, piedras, conos y otros elementos contundentes a trabajadoras sexuales en Argentina.

Este miércoles, Trinidad Cerda arremetió contra Joche Bibbó por un polémico comentario que este último puso en redes sociales en relación al ataque en manada a mujeres trans en Palermo, Argentina.

Se trata de cerca de 60 hombres que lanzaron palos, piedras, conos y otros elementos contundentes a trabajadoras sexuales de dicho barrio.





¿Qué dijo Trini Cerda?

En ese contexto, Joche comentó en Instagram una entrevista donde Florencia de la V, figura pionera de la comunidad LGBTIQA+ en Argentina, comentaba sobre esta situación, argumentando: “Tengo miedo, mucho miedo (…) No podemos seguir pidiendo permiso para existir”.

Bibbó comentó: “Ya te vimos, vuelve mañana”, a lo que Trini le comentó: “Eres una lata, guárdate tus comentarios, mejor”.

Luego, Cerda compartió el comentario en sus historias de Instagram y arremetió con todo: “Una lástima.

Flor de la V luchando por sus derechos y por la comunidad”.

En esa misma línea, agregó: “Pidiendo a gritos que la violencia se detenga después de un acto terrible que pasó en Buenos Aires. Joche: “¿Esta es tu respuesta a tu compatriota que habla desde un dolor?”.

“¿Realmente eres así de indolente? Te juro que es decepcionante, pero por un lado, me alegra que te hayas dejado en evidencia. Hago esto con esta simple razón: Tomemos conciencia de lo que escribimos. Nunca sabemos cuándo podemos herir a otros”, cerró.

Cabe destacar que, tras el ataque, hay al menos seis víctimas lesionadas y una de ellas perdió su oreja.

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