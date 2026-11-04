Presunta mente maestra del crimen de Martín Pérez habría conocido a su padre en la cárcel El Manzano

La investigación apunta a que el supuesto autor intelectual del secuestro del joven habría compartido en la cárcel con el padre, oportunidad que aprovechó para extraer la mayor cantidad de información.

Un desconocido dato fue revelado tras conocerse los antecedentes policiales del padre de Martín Pérez, en medio de la investigación por el secuestro y posterior homicidio del joven.

De acuerdo a las informaciones que se manejan de momento, el padre de la víctima habría tenido contacto en la cárcel con u sujeto apodado como El Menor, y que sería la presunta maestra tras el delito.





El rol del padre de Martín Pérez

Una de las principales hipótesis del caso apunta a que el secuestro habría sido coordinado por un sujeto que permanece recluido y que habría conocido al padre de la víctima.

Según dio cuenta un reportaje de CHV Noticias, entre las personas que habrían planificado este crimen está un sujeto venezolano apodado El Menor, quien habría compartido reclusión en la cárcel El Manzano con el papá de la víctima.

Durante su tiempo juntos, el sujeto habría aprovechado para extraer la mayor cantidad de información de la familia, datos con los que posteriormente concretó el secuestro y homicidio de Martín Pérez.

Ahora la investigación apunta a dar con los autores intelectuales del secuestro, ya que los supuestos autores materiales se encuentran detenidos.

Hasta ahora, el trabajo del departamento OS9 de Carabineros y Fiscalía ECOH, ha logrado la detención de de seis integrante de esta organización, incluido un adolescente de 17 años de edad, de nacionalidad venezolana apodado “El Ñañito”.

Según las indagatorias, el joven de 19 años habría llegado por su propia voluntad a la comuna de Estación Central, donde habría sido engañado y posteriormente subido a un vehículo por sus captores.

La investigación también apunta a que los responsables del secuestro habrían estado vinculados a su progenitor, quien es su prontuario cuenta con delitos de diversa consideración.