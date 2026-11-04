Gomitas con THC en Aeropuerto de Santiago: detienen a trabajador tras intoxicación de 7 compañeros

Una prueba preliminar del OS7 detectó droga en las gomitas que un trabajador habría compartido con sus compañeros. La Fiscalía informó que uno de los afectados se encuentra grave e intubado.

Siete trabajadores del Aeropuerto de Santiago resultaron intoxicados la tarde del martes tras consumir gomitas que les habría entregado un compañero durante su jornada laboral en el sector de carga. Carabineros detuvo al hombre en el marco del procedimiento.

La mayor Priscila Aguilar, de la 27ª Comisaría Aeropuerto Internacional, explicó que los trabajadores comenzaron a sentir mareos y vómitos.

Sus jefaturas alertaron a Carabineros y los afectados fueron trasladados a centros asistenciales. Según informó la fiscal de Flagrancia Occidente, Paz Escobar, uno de ellos quedó hospitalizado en estado grave e intubado.





El OS7 detectó THC en las gomitas

Durante el procedimiento, el detenido entregó a Carabineros el envase en el que quedaban cuatro gomitas y un chocolate.

Una patrulla del OS7 realizó una prueba preliminar que detectó THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis , en las gomitas.

“Lograron verificar que mantenía THC. En simples palabras, gomitas que mantenían marihuana”, explicó la capitán María Belén Galaz, del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros.

Las cuatro gomitas y el chocolate fueron enviados al Instituto de Salud Pública (ISP) para determinar su composición. El peritaje deberá establecer si las gomitas contenían otras sustancias, una posibilidad que el OS7 mantiene abierta a la espera del informe.

Carabineros también indaga dónde consiguió las gomitas el detenido y si se comercializaron más unidades.

Las circunstancias en que el trabajador habría compartido los dulces con sus compañeros siguen bajo investigación.