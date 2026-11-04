“¡No se lo lleven!”: el dramático relato de vecinos de dueño de casa secuestrado en La Florida

Residentes del sector relataron que escucharon gritos cerca de las 6:30 horas. Carabineros indaga si los delincuentes se llevaron al hombre para obligarlo a retirar dinero de sus cuentas bancarias.

“¡No se lo lleven, no se lo lleven!”. Los gritos alertaron a vecinos de La Florida la mañana de este miércoles, cuando un grupo de delincuentes se llevó al dueño de casa tras irrumpir en su vivienda y amarrar a su familia.

“Ahí nos levantamos al tiro a mirar. Pero no teníamos idea de qué había pasado acá”, relató una residente al programa Contigo en la Mañana.

Según información preliminar, los sujetos ingresaron cerca de las 5:30 horas al domicilio, ubicado en Alicahue con Santa Teresa de Los Andes.

La familia dormía cuando los sujetos entraron, amarraron a los residentes y registraron la vivienda en busca de especies.

Alrededor de una hora después, los delincuentes sacaron al dueño de casa en pijama y se lo llevaron en un auto rojo.

Una vecina contó que las cámaras de seguridad del sector mostraban un vehículo de ese color estacionado afuera desde temprano.





“Es atroz lo que estamos viviendo”

Los residentes recordaron que en el barrio ya habían ocurrido robos y portonazos. Una vecina de calle Santa Teresa aseguró que en menos de un año habían entrado a robar a tres o cuatro casas de su cuadra.

“Dios quiera que aparezca bien el pobre, pero es atroz lo que estamos viviendo como vecinos” , dijo sobre el hombre secuestrado.

“No, a este nivel nunca”, respondió otro vecino cuando le preguntaron si había visto algo similar en el sector. “Llevo 20 años viviendo acá y que esto pase me parece una locura”, agregó.

La Fiscalía y el OS9 de Carabineros realizaban diligencias en el sector. Según informó el matinal de Chilevisión, el operativo incluía una revisión de cajeros automáticos para establecer si hubo movimientos con las tarjetas bancarias de la víctima.

Al momento del despacho, aún se desconocía su paradero.