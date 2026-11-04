Investigan secuestro en La Florida: Delincuentes amarraron a familia y raptaron al jefe del hogar

Una banda delictual con un número todavía indeterminado de antisociales ingresó a robar al domicilio ubicado en Alicahue con Santa Teresa de Los Andes durante la madrugada de este miércoles. Cerca de las 10.15 horas se confirmó que la víctima fue liberada.

Un jefe de hogar fue víctima de un secuestro durante la madrugada de este miércoles, tras un violento robo en su domicilio en la comuna de La Florida, en la región Metropolitana.

Fue un grupo con un número todavía indeterminado de delincuentes el que ingresó al hogar ubicado en calle Alicahue con Santa Teresa de Los Andes.

Tras permanecer cerca de una hora en el inmueble y amarrar a los miembros de la familia, los sujetos decidieron desamarrar a la víctima y llevárselo en un vehículo color rojo.

El objetivo, de acuerdo con antecedentes preliminares, habría sido trasladarlo hasta un cajero automático para girar dinero en efectivo.

Cerca de las 10.15 horas se confirmó que la víctima fue liberada, tras unas cuatro horas de perder contacto con él.

Primeras diligencias tras secuestro

Personal especializado del OS9 de Carabineros y el fiscal a cargo se encuentran trabajando en el sitio del suceso, realizando además un barrido en cajeros automáticos del sector para rastrear movimientos bancarios.

Juan Andrés Barrientos, seremi de Seguridad Pública, informó en un punto de prensa que “un equipo especializado está trabajando en el sitio del suceso” y que también se desarrolla un levantamiento de cámaras en el sector.

“Lo más importante es que el resguardo y protección de la víctima y de la familia para nosotros es fundamental y primordial como Ministerio de Seguridad Pública”, añadió.

“Teniendo los antecedentes con el Ministerio Público, el fiscal va a ser la persona encargada de mayor información. Yo como gobierno estoy acá para entregar contención, protección a la familia y a la víctima“, declaró Barrientos.