Feria laboral ofrece mil empleos con sueldos de hasta $1.4 millones en La Florida: cuándo empieza y cómo participar

“Detrás de cada persona que busca trabajo, hay una familia y una preocupación enorme por llegar a fin de mes”, comentó el alcalde tras recibir más de 2 mil solicitudes en 1 mes.

La Municipalidad de La Florida anunció su primera feria laboral online como una forma de ayudar a sus vecinos ante la alta demanda de solicitudes de empleos en los últimos 30 días.

Este evento contará con 1.000 oportunidades laborales entre cien empresas participantes, las cuales ofrecen sueldos de hasta $1,4 millones.

Cuándo empieza la feria laboral en La Florida

Esta feria laboral onlinese llevará a cabo en alianza con el portal Trabajando.com y estará disponible entre este miércoles 4 y viernes 6 de noviembre.





En caso de tener alguna duda sobre cómo postular a un trabajo o no cuentas con acceso a internet, podrás dirigirte al cuarto piso del Estadio Bicentenario durante los días del evento y hacer tus consultas correspondientes a contar de las 08:30 horas.

¿Cómo participar de la feria labora?

Para participar de este evento online, deberás ingresar al sitio web feriaomilflorida.trabajando.cl, o haciendo clic aquí, y registrar tus antecedentes personales y laborales. En la misma página deberás adjuntar tu currículum vitae actualizado.

“Sabemos que detrás de cada persona que busca trabajo, hay una familia y muchas veces una preocupación enorme por llegar a fin de mes”, indicó el alcalde Daniel Reyes.