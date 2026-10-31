Abren postulaciones para ingresar a la PDI: revisa los requisitos de admisión 2027

Conoce a continuación todos los detalles para postular al curso de Agente Policial, el cual otorga el título de Técnico de nivel Superior en Labores Investigativas y Control Migratorio.

La Policía de Investigaciones tiene abiertas las postulaciones para la formación del Agente Policial, curso que consta de dos años en los cuales se relizara un proceso formativo inicial a cargo del Centro de Capacitación Profesional (CECAPRO) y clases b-learning paralelamente a la práctica profesional.

De este curso los estudiantes saldrán con el título de Técnico de nivel Superior en Labores Investigativas y Control Migratorio, y podrán desempeñarse en las áreas según sean sus aspiraciones:

Guía Canino

Control Migratorio y Fiscalización

Operador Táctico

Atención de Usuarios, Denuncias y Seguridad de Cuarteles

Protección de Personas Importantes

Modelo Territorial Cero

Recuperación y manejo de las evidencias





Requisitos para postular a la PDI 2027

Para postular al Curso de Formación de Agentes Policiales, debes cumplir con una serie de requisitos. Estos son:

Ser Chileno (a).

Tener entre 18 y 30 años a la fecha de inicio de la formación.

Poseer Licencia de Enseñanza Media a la fecha de inicio de la formación.

Situación militar al día (no implica haber realizado Servicio Militar).

Estar en posesión de Licencia de Conducir Clase B o Profesional al momento de ingresar al curso de formación.

Presentar certificado de antecedentes para fines especiales.

Demostrar salud compatible con el desempeño de la función policial.

Antecedentes personales y familiares intachables.

Cabe destacar que la postulación es vía online a través del sitio web cecapro.cl, o haciendo clic aquí, y solo necesitas tu Clave Única.

Hasta cuándo se puede postular a la PDI

Las postulaciones a la Policía de Investigaciones estarán abiertas hasta el 06 de noviembre de 2026 y se tiene previsto el ingreso en febrero de 2027.

Cabe destacar que las etapas se llevarán a cabo de manera presencial, de forma exclusiva, en la sede Santiago.