Adriana Barrientos reaparece tras operación: habló sobre carta que dejó en caso de morir

La panelista de televisión compartió registros de las visitas de su hermano y sus amigos, en medio de su recuperación en la Clínica Alemana.

Adriana Barrientos reapareció tras someterse a una operación en la Clínica Alemana el pasado jueves, procedimiento que había anunciado a través de sus redes sociales.

Durante esa jornada, la panelista de farándula dejó instrucciones a dos de sus amigos, Manu González y Danilo 21, en caso de que muriera. No obstante, sobrevivió.

Barrientos publicó una serie de historias desde la camilla luego de haber sido operada en el hombro tras una fractura producto de un reciente asalto .

En los registros muestra cómo su hermano y varios de sus amigos, entre ellos Manu González y Danilo 21, la fueron a visitar en medio de su recuperación en la clínica. Le llevaron regalos: flores, pijamas, chocolates.





Además, La Leona bromeó junto a ellos sobre el documento que, en caso de que muriera durante la operación, sus cercanos tendrían que rescatar de la guantera de su vehículo.

“Tiene algo que ver con cosas que se pueden ver en pantalla que han salido públicamente en televisión y que yo creo que muchos de ustedes no han reparado (…) Desde el fondo de la tierra voy a poder gritar”, explicó el jueves.

Asimismo, Adriana en ese instante dejó en claro que “son cosas que competen a personajes públicos” y que “me tuve que quedar callada”.

En los videos más recientes, Barrientos le dice a Danilo 21: “la carta la tiene Manu”. Y agrega, haciendo referencia al contenido del documento: “amigo tú conoces una denuncia que hay en Carabineros y en la Fiscalía“.

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