Sin título, pero cercano al Presidente: revelan sueldo de $4 millones de asesor del Minvu

Su padre, ya fallecido, fue condenado en el mismo caso de uno de los violadores de DDHH que fue beneficiado con los decretos de rebaja de pena del Gobierno.

Polémica ha causado la contratación en el Gobierno de Rodrigo Orellana, hijo del fallecido exagente de la CNI Juan Carlos Orellana, condenado por el secuestro de cinco integrantes del FPMR durante la dictadura. Por estos mismos hechos fue recientemente beneficiado por el Gobierno otro condenado en el caso, César Luis Acuña Luengo.

Orellana asumió en septiembre como asesor del ministro de Vivienda, Iván Poduje, bajo el artículo 13 del Decreto Ley N° 1.608, dictado en 1976, que permite incorporar funcionarios sin títulos profesionales en cargos de confianza.

Según un reportaje de El Mostrador, Orellana mantendría un estrecho vínculo con el presidente José Antonio Kast, con quien habría trabajado desde los inicios de su carrera política como concejal de Paine. Además, habría integrado su equipo durante distintas campañas electorales.

La información publicada en la página de Transparencia Activa del Minvu revela que el asesor, quien no cuenta con estudios, recibe un sueldo de $3.434.918, más una bonificación de 600 mil pesos, por lo que su remuneración suma alrededor de $4 millones.

Además, el reportaje indica que la actual pareja de Orella también es funcionaria del Gobierno. Se desempeña como subdirectora de la División de Organizaciones Sociales, cargo por el que percibió un sueldo de $4.993.234 en septiembre y $6.763.361 en agosto.