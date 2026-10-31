Amplían detención de dos acusados por crimen de Martín Pérez: fiscal adelantó que habrá nuevas diligencias

El persecutor indicó que el próximo lunes serán formalizados tres sujetos, quienes son acusados de participar del secuestro y traslado de la víctima.

Este sábado, se amplió la detención de dos de los involucrados en el crimen de Martín Pérez, tras petición del Ministerio Público.

El fiscal jefe ECOH Metropolitano (s), Pablo Sabaj, indicó que el lunes a las 13:00 horas serán formalizados “junto a otro imputado que se encuentra en este mismo tránsito”.

“Ambos imputados son parte del grupo que secuestró a la víctima, que lo mantuvo en cautiverio, y que después lo trasladó de una casa de cautiverio a otra, al momento en que se produce la situación del deceso de la víctima. Tenemos tres personas que participan directamente más un cuarto”, agregó el persecutor.

Por último, el fiscal indicó que aún hay diligencias pendientes: “No hemos terminado la investigación, la detención de estas personas supone nuevos antecedentes que nos permite hacer nuevas diligencias“.





¿Quiénes son los detenidos por el crimen de Martín Pérez?

El mismo fiscal afirmó que son cinco los detenidos por estos delitos. “Son todos extranjeros (venezolanos) y algunos tienen antecedentes por detenciones y hay personas que están en situación regular e irregular”.

El persecutor explicó que se está investigando si estas personas pertenecen al Tren de Aragua y detalló que “como en casi todos estos casos, la idea original del secuestro y sus primeras instrucciones vienen del interior del recinto carcelario”.